Правительство Таджикистана направит $34,5 млн на подготовку трудовых мигрантов

Таджикский кабмин направит 34,5 млн долларов на подготовку трудовых мигрантов. Средства будут выделены Азиатским банком развития, правительствами Японии и Таджикистана в рамках проекта «Улучшение профессиональных навыков и возможностей трудоустройства». Об этом 20 января сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Мигрантов будут готовить по таким направлениям, как туризм, энергетика, сфера обслуживания и ремонт автомобилей. В этих целях будут созданы специальные центры и организованы соответствующие курсы в некоторых районах республики.

Для реализации проекта АБР выделит 30 млн долларов, кабмин Японии предоставит 1,5 млн долларов, а правительство Таджикистана — 3 млн долларов. Соответствующее грантовое соглашение между государством и банком было подписано ещё в октябре 2019 года.

Напомним, что ранее Азиатский банк развития призвал власти Таджикистана поддержать своих мигрантов. Правительству республики было рекомендовано расширить связи с госорганами других стран и найти новые рынки труда за пределами СНГ.