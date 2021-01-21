«Динамо» без Шипачёва: ноль голов и поражение от «Барыса»

Московское «Динамо» в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги с «сухим» счётом 0:2 уступило у себя на льду казахстанскому «Барысу».

Фото Олег Бухарев

Конечно, после поражения от «Сибири» бело-голубые выходили на игру с «Барысым» с повышенной мотивацией. Только вот и гости из столицы Казахстана Нур-Султана приехали в Москву из другого столичного города Хельсинки, где уверенно обыграли «Йокерит» (4:1), в отличном настроении.

Фото Олег Бухарев

Вообще, Юрий Михайлис создал в этом сезоне крепкую команду. И если тренер со своими подопечными смогут добрать очков на финише «регулярки» и избежать в первом раунде плей-офф свидания с кем-то из первой «тройки», то это уже можно будет считать успехом. На данном этапе, конечно.

Фото Олег Бухарев

Кирилл Панюков, Никита Михайлис (сын главного тренера), Даррен Диц, Якоб Лиллья, Мэттью Фрэттин, Роман Старченко, Кёртис Волк, Хенрик Карлссон, Йони Ортио хотя и играют дома при пустых трибунах, всё равно чувствуют поддержку своих болельщиков. Например, в гостевых матчах. И номер никогда отбывать не станут.

Фото Олег Бухарев

Что и было продемонстрировано в отчётном матче. Тем более что «Динамо» по недоброй традиции опять вяло провело стартовые двадцать минут матча. Чем «Барыс» и воспользовался. Первую шайбу Блэкер забросил в силовой манере, а гол Акользина стал следствием «зевка» Ерёменко. И не самый результативный хоккеист в КХЛ сделал счёт 2:0. Как оказалось, он был окончательным.

Фото Олег Бухарев

Конечно, с первых же минут второй трети матча бело-голубые рванули вперёд. Карлссон не раз спасал свою команду, рикошеты были в его пользу, а иной раз «динамовцы» сами были неточны. В то же время гости очень опасно контратаковали. И Ерёменко пару раз реабилитировался за вторую шайбу. Однажды и он не смог помочь, но видеопросмотр подтвердил, что гол был забит не по правилам.

Фото Олег Бухарев

В начале третьего периода ситуация повторилась. Каким-то образом, ворота «Динамо» были приподняты и круглый диск прошёл под ними (!). Но «динамовцам» от этого легче не становилось. Ведь шайба в ворота Карлссона не залетала вообще. Как только Игумнов, который заменил в первом звене получившего небольшое повреждение Шипачёва, не стучал от эмоций по льду. Гола всё не было. Да и какого-то взрыва со стороны «Динамо» тоже. Даже вшестером, и после тайм-аута, взятого Крикуновым тоже.

Фото Олег Бухарев

0:2 – «Динамо», видимо, уже готовится к плей-офф, а «Барыс» это делает с пользой.

Фото Олег Бухарев

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

«Динамо» Москва – «Барыс» Нур-Султан Казахстан — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайбы: 15:09. Блэкер (Вароне, Панюков), 0:1, Акользин (Блэкер), 0:2.

Броски: 40:26.

Штраф: 4:2.

Вратари: Ерёменко – Карлссон.

Главные судьи – Андрис Ансонс, Константин Оленин.

21 января 2021 года. «ВТБ Арена». 1 958 зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

21.01.2021 г.