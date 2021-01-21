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«Динамо» без Шипачёва: ноль голов и поражение от «Барыса»

  • 21.01.2021, 23:40,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Московское «Динамо» в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги  с «сухим» счётом 0:2 уступило у себя на льду казахстанскому «Барысу».





«Динамо» без Шипачёва: ноль голов и поражение от «Барыса»
Фото Олег Бухарев




Конечно, после поражения от «Сибири» бело-голубые выходили на игру с «Барысым» с повышенной мотивацией. Только вот и гости из столицы Казахстана Нур-Султана приехали в Москву из другого столичного города Хельсинки, где уверенно обыграли «Йокерит» (4:1), в отличном настроении.





«Динамо» без Шипачёва: ноль голов и поражение от «Барыса»
Фото Олег Бухарев




Вообще, Юрий Михайлис создал в этом сезоне крепкую команду. И если тренер со своими подопечными смогут добрать очков на финише «регулярки» и избежать в первом раунде плей-офф свидания с кем-то из первой «тройки», то это уже можно будет считать успехом. На данном этапе, конечно.





«Динамо» без Шипачёва: ноль голов и поражение от «Барыса»
Фото Олег Бухарев




Кирилл Панюков, Никита Михайлис (сын главного тренера), Даррен Диц, Якоб Лиллья, Мэттью Фрэттин, Роман Старченко, Кёртис Волк, Хенрик Карлссон, Йони Ортио хотя и играют дома при пустых трибунах, всё равно чувствуют поддержку своих болельщиков. Например, в гостевых матчах. И номер никогда отбывать не станут.





«Динамо» без Шипачёва: ноль голов и поражение от «Барыса»
Фото Олег Бухарев




Что и было продемонстрировано в отчётном матче. Тем более что «Динамо» по недоброй традиции опять вяло провело стартовые двадцать минут матча. Чем «Барыс» и воспользовался. Первую шайбу Блэкер забросил в силовой манере, а гол Акользина стал следствием «зевка» Ерёменко. И не самый результативный хоккеист в КХЛ сделал счёт 2:0. Как оказалось, он был окончательным.





«Динамо» без Шипачёва: ноль голов и поражение от «Барыса»
Фото Олег Бухарев




Конечно, с первых же минут второй трети матча бело-голубые рванули вперёд. Карлссон не раз спасал свою команду, рикошеты были в его пользу, а иной раз «динамовцы» сами были неточны. В то же время гости очень опасно контратаковали. И Ерёменко пару раз реабилитировался за вторую шайбу. Однажды и он не смог помочь, но видеопросмотр подтвердил, что гол был забит не по правилам.





«Динамо» без Шипачёва: ноль голов и поражение от «Барыса»
Фото Олег Бухарев




В начале третьего периода ситуация повторилась. Каким-то образом, ворота «Динамо» были приподняты и круглый диск прошёл под ними (!). Но «динамовцам» от этого легче не становилось. Ведь шайба в ворота Карлссона не залетала вообще. Как только Игумнов, который заменил в первом звене получившего небольшое повреждение Шипачёва, не стучал от эмоций по льду. Гола всё не было. Да и какого-то взрыва со стороны «Динамо» тоже. Даже вшестером, и после тайм-аута, взятого Крикуновым тоже.





«Динамо» без Шипачёва: ноль голов и поражение от «Барыса»
Фото Олег Бухарев




0:2 – «Динамо», видимо, уже готовится к плей-офф, а «Барыс» это делает с пользой.





«Динамо» без Шипачёва: ноль голов и поражение от «Барыса»
Фото Олег Бухарев




Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.





«Динамо» Москва – «Барыс» Нур-Султан Казахстан  —  0:2 (0:2, 0:0, 0:0)





Шайбы:  15:09. Блэкер (Вароне, Панюков), 0:1, Акользин (Блэкер), 0:2.  





Броски: 40:26.





Штраф: 4:2.





Вратари: Ерёменко – Карлссон.    





Главные судьи –  Андрис Ансонс, Константин Оленин.  





21 января 2021 года. «ВТБ Арена». 1 958  зрителей.                            





Текст Антон Буялов.


Фото Олег Бухарев.


21.01.2021 г.





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