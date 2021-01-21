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ЦСКА вышел в плей-офф

  • 21.01.2021, 22:48,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

ЦСКА принимал дома хабаровский «Амур», который расположился на 10-м месте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 «Красно-синие» досрочно вышли в плей-офф, набрав 75 очков.





На матч, победа в котором гарантировала «армейцам» место в плей-офф, москвичи выставили резервный состав. Вся четвёртая пятёрка состояла из игроков, чей год рождения начинается с цифры «2».





Но счёт в этой встрече открыл всё же опытный игрок. Антон Слепышев, вышедший на лёд в роли капитана, завершил комбинацию своих иностранных партнёров, отправив шайбу в «девятку». А затем 9-й номер поучаствовал и в удачном розыгрыше большинства, сделав пас на Марио Кемпе, который красиво сработал на «пятаке». На перерыв команды ушли со счётом 2:0.





А вот уже во втором периоде «Амур» угрожающе сократил отставание до одной шайбы. Отличился Александр Шаров, обыгравший голкипера «красно-синих». А вратаря гостей на скамейку отправил гол Кирилла Максимова. ЦСКА реализовал Уже в концовке двадцатиминутки Брендэн Лайпсик мог красиво убежать 1 в 0, но Сергей Терещенко остановил его с нарушением правил.





Заключительный игровой отрезок начался с оставшихся 40 секунд большинства «красно-синих», но ещё одну шайбу в большинстве зрители так и не увидели. Зато красивый гол мог бы получиться у Александра Полунина, если бы Шарыченков не успел выставить щиток. Да и в целом в третьем периоде «Амур» начал активно обстреливать ворота москвичей. Количество превратилось в качество, когда Валентин Пьянов реализовал удаление Блажиевского.  А во время очередной контратаки Павлу Турбину очень не понравилось, что Данил Юртайкин упал на «пятаке» перед воротами хабаровчан. И за свою попытку оттащить игрока «армейцев» Турбин получил двухминутный штраф.





На последних секундах гости сняли голкипера и пробовали вшестером пробить Шарыченкова. Но победа осталась за «армейцами», а также стала 250-й победой в матчах КХЛ на счету Игоря Никитина, главного тренера ЦСКА. Москвичи досрочно вышли в плей-офф.





Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига — 2020/2021. Регулярный чемпионат.





ПХК ЦСКА Москва – «Амур» Хабаровск – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)





Шайбы: 3:13. Слепышев (Лайпсик, Кемпе), 1:0, 19:11. Кемпе (Мамин, Слепышев), 2:0 ГБ, 22:20. Шаров (Йордан), 2:1, 25:32. Максимов (Коростелёв, Чайка), 3:1 ГБ, 55:12. Пьянов (Бутузов, Лугин), 3:2.





Броски в створ: 27:34.    





Штраф: 2:10.  





Вратари: Шарыченков – Лангхамер (Аликин).       





Главные судьи – Денис Бондарь, Евгений Гамалей.  





21 января 2021 года. МСК «ЦСКА Арена». 1643 зрителя.





Текст: Анна Лобова.


Фото: Олег Бухарев.





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