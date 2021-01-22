Путин провёл совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин 21 января провёл традиционное совещание по вопросам экономики в стране и на мировых рынках. На совещании обсуждались вопросы жилищного строительства на следующее десятилетие, усиления тенденции на трудоустройство и повышение инфляции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Путин на совещании подчеркнул, что везде сохраняются показатели неустойчивости экономики из-за пандемии коронавируса и важно немедленно принимать решения, которые воздействуют на дальнейшее развитие экономической деятельности для всей России.

Уровень падения показателей экономики России в начале 2020 года по сравнению с экономикой других стран был не так критичен и во второй половине года все макропоказатели вернулись к докоронавирусным результатам.

Также, Путин заявил, что к его сожалению, инфляция повысилась и составила 4,9%. И средние цены по отдельным группам товаров выросли на 6,7%.

Кроме того, президент отметил, что за последние месяцы снизилась тенденция на безработицу и правительству удалось не допустить её мгновенной вспышки. В августе прошлого года безработица снизилась с 6,4% до 6,3%, в ноябре - 6,1%.

─ Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году, ─ заявил глава государства.

Отдельно Путин уделил внимание теме строительства жилищ. Президент напомнил о цели поставленной в сфере строительства: к концу десятилетия темпы строительства жилья должны выйти на 120 млн кв. метров в год. Ежегодно не меньше 5 млн российских семей должны улучшать условия проживания.

Более того, он сказал, что в 2020 году был запущен проект льготной ипотеки по ставке 6,5%. И выявлены дисбалансы на жилищных рынках в отдельных субъектах.