Новый глава Киргизии отказался от кортежа и банкета и пожелал провести скромную инаугурацию

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров 22 января прокомментировал вопросы, связанные с организацией церемонии вступления в должность главы государства. Таким образом, Жапаров решил отказаться от специального кортежа, банкета и других мероприятий, которые влекут за собой большие финансовые расходы. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

По словам Жапарова, данное решение, связанное с отказом от обременительных для экономики страны мероприятий он принял в связи с неблагоприятной финансовой, экономической, а также эпидемиологической обстановкой в Кыргызстане.

Он подчеркнул, что государство должно обратить особое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд.

Отметим, что ранее, руководитель пресс-службы президента Нургазы Анаркулов сообщил, что решено отказаться от кортежа, банкета и перекрытия улиц из-за критики общества. По его словам, оргкомитет напишет новый сценарий инаугурации, а какая сумма потребуется для проведения церемонии — станет известно после его заседания.

Напомним, церемония вступления Жапарова в должность президента состоится 28 января.