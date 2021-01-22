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Посол России в Казахстане удостоен высокой государственной награды

  • 22.01.2021, 14:42,
  • В Мире + Европа Россия
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Посол России в Казахстане удостоен высокой государственной наградыПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 января вручил чрезвычайному и полномочному послу России в республике Алексею Бородавкину Орден «Достык» II степени, сообщает пресс-служба президента РК.

В процессе церемонии награждения, Токаев подчеркнул, что дипломат удостоен чести быть кавалером ордена за большие заслуги в качественном развитии союзнических отношений, дружбы, добрососедства и межгосударственного сотрудничества.

Обращаясь к российскому политику, президент отметил, что он в почитаем в своей профессиональной среде как очень опытный специалист в вопросах международных отношений. Непосредственно, в должности посла РФ в Казахстане Алексей Бородавкин прилагает максимум усилий в целях того, чтобы дружественный уклад взаимодействий между странами оставался постоянным и вечным, заметил президент.

В свою очередь, российский полпред ответил словами благодарности главе Казахстана за признание и высокую оценку его вклада в развитие и укрепление интеграционных связей. Дипломат заверил президента в том, что и далее приложит все силы для выведения союзничества и выгодного экономического обмена на ещё более высокий и эффективный уровень.





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