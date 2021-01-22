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Лукашенко провёл совещание с руководящим составом Совета министров

  • 22.01.2021, 15:35,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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Лукашенко провёл совещание с руководящим составом Совета министровПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января провёл рабочее совещание с руководящим представительством правительства страны, в целях рассмотрения документов, относящихся к различным сферам общественной жизни, сообщает пресс-служба президента.

За столом заседаний, возглавленным главой государства, собрался состав руководителей государственных органов, курирующих социально-экономические направления развития государства. Открыв совет, Лукашенко отметил, что сбор в таком полном формате необходим для качественного обмена мнениями и отработки дополнительной информации перед подписанием значимых государственных актов.

Белорусский лидер уточнил, что планирует ввести в жизнедеятельность страны четыре указа и закон. Как рассказал президент, документы коснутся инвестиционной программы на этот год, реализации особых проектов, мер совершенствования работы хозяйственных объединений, развития сферы электроэнергетики и популяризации агроэкотуризма.

По пояснениям руководителя республики, эти векторы крайне актуальны для Белоруссии. Президент подчеркнул, что эти вопросы не терпят отлагательств, так как промедление может спровоцировать стопор развития на одном из основных экономических участков.





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