Туркменистан и Индия расширят сотрудничество в сфере образования

Глава дипломатической миссии Индии в Ашхабаде Видху Питхамбаран Наир провёл онлайн-встречи с ректорами крупных вузов Туркменистана. В рамках переговоров была затронута тема расширения взаимодействия между университетами двух стран. Об этом 21 января в Facebook сообщила пресс-служба индийского посольства.

Чиновник 21 января встретился с ректорами Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана и Туркменского государственного университета имени Махтумгулы Эсеном Айдогдыевым и Байрамгуль Ораздурдыевой. Стороны обсудили перспективы обмена учёными, а также обучение туркменских студентов в рамках флагманской Программы индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC).

Особое внимание было уделено возможностям получения соответствующими учащимися стипендий в рамках программы Индийского совета по культурным связям (ICCR).

За день до этого, 20 января, Видху Питхамбаран Наир в онлайн-режиме встретился с ректором Государственного медицинского университета Туркменистана Наргозель Мыратназаровой. Стороны обсудили перспективы партнёрства в области аюрведы и телемедицины.