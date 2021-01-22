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В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек

  • 22.01.2021, 12:18,
  • В Мире + Европа Украина 911
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В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человекВ городе Харькове Украины 21 января в двухэтажном доме, который был переоборудован под дом престарелых, произошёл пожар, в результате которого погибли 15 человек. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация госуровня, сообщает пресс-служба правительства.

Частный дом расположен на улице Нижняя Гиивська, 150 Б. Согласно одной из версий, причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Среди пострадавших — 11 человек.

Генпрокуратура уже завела уголовное дело по факту нарушения норм пожарной безопасности. Глава областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага заявил, что дом престарелых работал без официального разрешения.

По поручению президента Владимира Зеленского в стране была создана госкомиссия для выяснения обстоятельств и причин пожара. Кроме того, во всех областях Украины начались проверки законности домов престарелых, а также условий проживания в них.

Согласно предварительной информации, всего в частном доме, где произошёл пожар, на момент инцидента находились 33 человека.





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