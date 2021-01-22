Таджикистан призвал власти азиатских стран адекватно реагировать на пандемию

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 21 января в онлайн-режиме принял участие в 17-й сессии глав МИД стран-членов Диалога по сотрудничеству в Азии. На повестке собрания была борьба с последствиями пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба МИД.

Сессия прошла под девизом «Новый обычный, безопасный и здоровый туризм». Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия между государствами в экономической, медицинской и туристической сферах.

В рамках мероприятия Мухриддин призвал азиатские страны адекватно реагировать на существующие и возникающие угрозы. Акцент был сделан на необходимости принятия дополнительных мер в этом направлении.

Чиновники также обсудили сотрудничество с бизнесменами и поддержку предпринимательства в условиях пандемии. Особое внимание было уделено важности обеспечения лёгкого доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. По итогам работы сессии была принята Анкаринская декларация.

Напомним, что Диалог по сотрудничеству в Азии был создан в 2002 году. Основная цель этой политической платформы — укрепить взаимодействие азиатских стран, в частности в области экономики.