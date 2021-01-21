В марте этого года в Армению поступит британская вакцина от коронавируса

Министерство здравоохранения Армении 20 января провело заседание республиканской консультационной экспертной комиссии по вопросам иммунопрофилактики. В ходе совещание, было принято решение о приобретении вакцины против пандемической инфекции коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca. Стоит отметить, что вакцина будет доступна уже в марте этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении.

С учетом высказанных мнений членов комиссии и приглашенных экспертов, было принято решение, что на первом этапе вакцину получат жители и сотрудники центров ухода за пожилыми людьми, медработники, сотрудники центров социального ухода, лица в возрасте 65 лет и старше, пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте от 16 до 64 лет. На следующем этапе будут вакцинироваться преподаватели, учителя, сотрудники МЧС, военнослужащие, сотрудники сферы юстиции и общественного транспорта, а также госслужащие.

Отмечено, что вакцина от компании AstraZeneca получила разрешение от ВОЗ на применение в чрезвычайных ситуациях.