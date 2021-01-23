Президент Таджикистана открыл Музей Лидера нации

Таджикский лидер Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустам Эмомали 22 января приняли участие в открытии Музея Лидера нации. Соответствующее учреждение призвано посредством экспонатов рассказать о студенческих годах и госдеятельности президента, сообщает пресс-служба главы государства.

Музей находится в здании экономического и финансового факультетов Таджикского национального университета. Он состоит из приёмной и двух залов: «Обучение» и «Независимость». В первой комнате на стене висят выгравированные герб и флаг Республики Таджикистан.

В зале «Обучение» на показ выставлены различные документы — от заявления на приём в соответствующий вуз и студенческого билета Рахмона до приказа об окончании им Таджикского национального университета. Кроме того, в данном помещении находится стол студентов 70-80-х годов, за которым сидел президент, а также фотографии ректоров, преподавателей, однокурсников лидера страны.

В зале «Независимость», посвящённом достижениям вуза за 30 лет независимости, представлены фотографии визита главы государства, его книги, а также материалы, посвящённые Рахмону.