Состоялось заседание Совета безопасности под председательством премьера Армении и главы Арцаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 января совместно с президентом Арцаха Араиком Арутюняном провели расширенное заседание Совета безопасности. В ходе заседания были обсуждены вопросы текущей повестки, связанные с реализацией трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Открывая глава кабинета министров заявил, что такие форматы нужны для выработки более координированных действий, в связи с чем они должны носить регулярный характер.

Ранее, Пашинян командировал своего советника Роберта Гукасяна в Сюникскую область для проведения рабочих встреч.

Стоит напомнить, что по итогам карабахской войны под контроль Азербайджана отошли некоторые районы Карабаха. Вслед за этим начался процесс уточнения границ Армении с Азербайджаном, что вызвало крайнее недовольство жителей приграничных населенных пунктов в Сюнике. Там начались акции протеста, граждане перекрывали дороги, требуя решить проблему границ и незаконной демаркации, лишающей их прав, домов и безопасности.