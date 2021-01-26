В Белоруссии на базе Банка развития будет создан Национальный экспортный центр

В эфире белорусского телевидения 24 января на телеканале ОНТ председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич сообщил о том, что в текущем году на их площадке будет создан отечественный экспортный центр.

Как отметил глава финансового учреждения, целевым направлением деятельности центра будет оперативная организация работы экспортного инструментария. В данное время банк представляет экспортное кредитование, которое является классическим механизмом госстимулирования экспорта.

Жишкевич подчеркнул, что в Республике Беларусь эти схемы приближены к продвинутым стандартам экспортного кредитования. Он отметил, что с созданием центра финансовый функциональный набор дополнится нефинансовым.

По пояснениям банкира, стоит задача создать «единое окно», куда сможет обратиться любой экспортёр для открытия для себя нового рынка. При желании, обратившийся клиент будет иметь возможность проверить кредитоспособность и деловую репутацию потенциального контрагента. Это будет своего рода сопутствующий консалтинг, заключил председатель правления банка.