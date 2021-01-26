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В Казахстане запустят электронную систему по определению местоположения детей

В Казахстане запустят электронную систему по определению местоположения детейВ Казахстане МВД планирует внедрить электронную систему слежения за детьми «Найди меня», об этом 25 января заявил официальный представитель министерства внутренних дел Нурдильда Ораз, сообщает Казинформ.

Сотрудник правоохранительного ведомства отметил, что пробные проекты будут задействованы профильными службами МВД в текущем году. Они представляют собой умную систему безопасности для маленьких граждан страны «Найди меня».

Ввод запланированного новаторского подхода в работе МВД, позволит с точностью определить, где может находиться ребёнок. Непосредственно, функциональное исполнение заданий в системе, будет работать на платформе мобильного приложения по мониторингу трекеров, действующих в сети Bluetooth, проинформировал представитель МВД.

Он пояснил, что приложение будет установлено на смартфоны родителей, а трекеры можно прикрепить к предметам одежды ребёнка, на школьные портфели и рюкзаки. В ситуациях, когда связь с ребёнком потеряется, родитель сможет включить в приложении режим поиска маяка трекера. Одновременно система будет объединена со штабом оперативного управления, следовательно, тревожный сигнал о розыске ребёнка автоматически поступит в полицию.





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