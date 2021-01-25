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Прошла встреча министров иностранных дел России и Венгрии

  • 25.01.2021, 17:22,
  • В Мире + Европа Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Прошла встреча министров иностранных дел России и ВенгрииВ Москве 22 января прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто, передаёт пресс-служба внешнеполитического ведоства России.

Во время встречи были обговорены вопросы реализации договорённостей, выдвинутых во время переговоров президента РФ с премьер-министром Венгрии в Будапеште, двухстороннего сотрудничества государств в тяжёлые времена пандемии и произошёл свободный обмен мнениями по поводу проблем в Украине, Нагорном Карабахе и на Ближнем Востоке.

Особое внимание было уделено задаче поставки 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» в Венгрию.

— В Венгрии хорошо себя зарекомендовала тестовая партия нашей вакцины «Спутник V». Поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области,  — высказал своё мнение чиновник.

Подтверждена совместная заинтересованность в участии в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, рассматривается план развития договорно-правовой базы отношений между двумя государствами.





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