По оценке специалиста в Туркменистане отмечены высокие темпы индустриального развития

Экономический обозреватель по Туркменистану Валентин Трапезников 25 января на информационном ресурсе CentralAsia.news подвёл основные экономические итоги страны в 2020 году. Эксперт отмечает, что несмотря на трудности из-за пандемии, с которыми столкнулся современный мировой социум, туркменская экономика демонстрирует качественную динамику развития со знаком «плюс».

Характеризуя состояние в целом, эксперт констатировал, что по итогам прошедшего года вклад в структуру ВВП промышленного сектора составил 27,8%, а стоимость произведённой продукции выросла до 60 миллиардов в национальной валюте. Трапезников указал на то, что большая часть промышленного продукта сформирована предприятиями ТЭК. Но весомую долю, также внесли деревообрабатывающая, легкая и пищевая промышленность, выпуск строительных материалов, фармацевтическая индустрия и АПК.

Как поддерживающую «несущую конструкцию» в системе отечественной экономики, аналитик назвал негосударственный сектор. Частные предприятия в сравнении с 2019 годом, существенно увеличили производимый ассортимент.

В качестве примера, были названы производства пластмассовых и стекловолокнистых труб, стеновых материалов, трикотажных изделий и большого перечня пищевой продукции. По словам Трапезникова, государственный и предпринимательский сектор очень органично сотрудничают в тандеме и продуктивно дополняют друг друга.

Экономист подчеркивает, что в некоторых направлениях, благодаря освоению новых сегментов в промышленности отечественный бизнес показывает более высокие результаты по сравнению с государственными субъектами. Также он отметил, что представители предпринимательства активно участвуют в реализации значимых общегосударственных программ по замещению импорта и вывода отечественной продукции на внешние рынки.