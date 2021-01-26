Ереван и Тегеран подписали меморандум о сотрудничестве в экономической сфере

Главе министерства экономики Армении Ваан Керобян 24 января совместно с министром торговли, промышленности и рудников Ирана Алиреза Разм Хоссейни в Тегеране по итогам переговоров подписали меморандум о сотрудничестве в экономической сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Армении.

Отмечается, что на переговорах обсуждался широкий круг вопросов сотрудничества в сфере экономики, промышленности. Согласно сообщению, что звучали конкретные проектные предложения.

Напомним, что армянская делегация во главе с министром экономики с 22 января находятся в Иране с четырехдневным визитом.

В первый день визита в Иран, делегация приняла участие в бизнес-форуме, организованном посольством Армении и Торговой палатой Иран-Армения.

Министр Керобян представил участникам мероприятия текущие и перспективные программы развития экономики своей страны.

В ходе обсуждений и обмена мнениями были затронуты многочисленные вопросы, связанные с укреплением торговых связей между армянскими и иранскими бизнесменами и реализацией ими инвестиционных программ.