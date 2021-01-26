В Туркменистане проведены масштабные работы по сохранению окружающей среды

Власти Туркменистана уделяют особое внимание охране окружающей среды. В этих целях в стране проводятся масштабные работы по восстановлению водных ресурсов, борьбе с опустыниванием. Об этом в интервью CentralAsia.news 25 января рассказала глава общественной организации «Экодурмуш» (Экожизнь) Айнабат Атаева.

— В целях охраны экологии Туркменистан активно взаимодействует с международными организациями, такими как ООН, ЕС и Глобальный экологический фонд, — отметила эксперт.

По её словам, акцент делается на борьбе с деградацией земель. В фокусе внимания находятся вопросы глобального потепления. В рамках масштабной экологической программы в предгорьях был улучшен микроклимат.

— Приведены в порядок и очищены русла рек, новую жизнь получило побережье Каспия, где находится турзона «Аваза», — подчеркнула Атаева.

По её словам, в Каспийском море был создан искусственный остров площадью 170 гектаров, который стал местом обитания, гнездования и зимовки сотен тысяч птиц, включая лебедей и фламинго.

— Вокруг столицы создан «зелёный» пояс, защищающий её от пыльных ветров и улучшающий качество воздуха, — заявила глава общественной организации «Экодурмуш».

Она также добавила, что в рамках охраны природы акцент делается на сокращении выбросов парниковых газов за счёт использования в промышленном секторе экологически чистых и ресурсосберегающих технологий.