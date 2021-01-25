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Премьер Украины заявил о стабилизации эпидситуации в Украине

  • 25.01.2021, 21:31,
  • В Мире + Европа » Украина
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Премьер Украины заявил о стабилизации эпидситуации в УкраинеГлава правительства Украины Денис Шмыгаль 23 января на своей странице в Facebook заявил, что эпидситуация в стране была стабилизирована. По его словам, государство выйдет из усиленного карантина 25 января. Он также отметил, что гражданам по-прежнему нужно соблюдать правила гигиены и дистанцирования.

Премьер написал, что эпидемиологи заявили о снижении динамики роста числа заражений коронавирусной инфекцией. Количество занятых койко-мест снизилось до 30%, добавил он.

Чиновник подчеркнул, что кабмин также увеличил число койко-мест с приподнятым кислородом. В сентября их было 11 тысяч, а, по состоянию на январь, уже 55 тысяч. Для этого правительство потратило около 1,5 млрд гривен (свыше 53 млн долларов).

Шмыгаль призвал граждан не расслабляться и продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки.

Напомним, что на данный момент в Украине лабораторным путём было зарегистрировано 1 191 812 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От сопутствующей болезни умер 21 861 человек.





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