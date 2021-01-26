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Обсуждается вопрос полного восстановления железнодорожного сообщения Армении.

 
Гендиректор ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" Алексей Мельников отправился в Москву, сообщил @SputnikArmenia информированный источник.  

Глава компании, предположительно, примет участие в предстоящей встрече вице-премьеров Армении, России и  Азербайджана. В Армению Мельников вернется в пятницу. Нам также удалось выяснить, что во время встречи лидеров трех стран 11 января в Москве, где обсуждался вопрос открытия коммуникаций, в том числе железнодорожных, Мельников также находился в российской столице.
 
Напомним что в повестке восстановление следующих железнодорожных путей Армении:
1. Ереван - Арарат - Нахиджеван (Историческая Армения) - Тегеран (Иран)
2. Ереван - Арарат - Нахиджеван (Историческая Армения) - Горис (Армения) - Степанакерт (Республика Арцах)
3. Ереван - Арарат - Нахиджеван (Историческая Армения) - Баку (азербайджан) - Москва (Россия)
4. Ереван - Раздан - Севан - Варденис - Степанакерт (Республика Арцах)
5. Ереван - Раздан - Севан - Дилиджан - Иджеван - Касах (азербайджан) - Санкт-Петербург (Россия)
6. Ереван - Гюмри - Карс* (Турция) - Стамбул (Турция) - Париж (Франция)
7  Тбилиси - Ванадзор - Гюмри - Карс * (Турция)
 
*Карс - Историческая территория Армении на данный момент оккупированная Турцией.
 
Как видим Армения становится региональным хабом железных и автомобильных дорог.  
 
 


  Источник:FMG NEWS

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