Обсуждается вопрос полного восстановления железнодорожного сообщения Армении.

Гендиректор ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" Алексей Мельников отправился в Москву, сообщил @SputnikArmenia информированный источник.

Глава компании, предположительно, примет участие в предстоящей встрече вице-премьеров Армении, России и Азербайджана. В Армению Мельников вернется в пятницу. Нам также удалось выяснить, что во время встречи лидеров трех стран 11 января в Москве, где обсуждался вопрос открытия коммуникаций, в том числе железнодорожных, Мельников также находился в российской столице.

Напомним что в повестке восстановление следующих железнодорожных путей Армении:

5. Ереван - Раздан - Севан - Дилиджан - Иджеван - Касах ( азербайджан ) - Санкт-Петербург (Россия)



6. Ереван - Гюмри - Карс* (Турция) - Стамбул (Турция) - Париж (Франция)

7 Тбилиси - Ванадзор - Гюмри - Карс * (Турция)

*Карс - Историческая территория Армении на данный момент оккупированная Турцией.

