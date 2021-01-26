Обсуждается вопрос полного восстановления железнодорожного сообщения Армении.

Гендиректор ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" Алексей Мельников отправился в Москву, сообщил @SputnikArmenia информированный источник.
Глава компании, предположительно, примет участие в предстоящей встрече вице-премьеров Армении, России и Азербайджана. В Армению Мельников вернется в пятницу. Нам также удалось выяснить, что во время встречи лидеров трех стран 11 января в Москве, где обсуждался вопрос открытия коммуникаций, в том числе железнодорожных, Мельников также находился в российской столице.
Напомним что в повестке восстановление следующих железнодорожных путей Армении:
1. Ереван
- Арарат - Нахиджеван (Историческая Армения
) - Тегеран (Иран)
4. Ереван
- Раздан - Севан - Варденис - Степанакерт (Республика Арцах
)
5. Ереван
- Раздан - Севан - Дилиджан - Иджеван - Касах (азербайджан
) - Санкт-Петербург (Россия)
6. Ереван
- Гюмри - Карс* (Турция) - Стамбул (Турция) - Париж (Франция)
7 Тбилиси - Ванадзор - Гюмри - Карс * (Турция)
*Карс - Историческая территория Армении на данный момент оккупированная Турцией.
Как видим Армения
становится региональным хабом железных и автомобильных дорог.