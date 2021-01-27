Граждане Армении с 1 февраля 2021 года могут въезжать в Россию

Глава правительства Армении Никол Пашинян 27 января совместно с министром здравоохранения Анаит Аванесян в ходе заседания кабинета министров сообщили о том, что армянские граждане с 1 февраля смогут въезжать на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Согласно информации, граждане государств-участников ЕАЭС, которые въезжают в Россию с 1 февраля по 1 марта включительно из Армении и Беларуси, могут беспрепятственно пересечь границу России воздушным путем в случае предъявления ими отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию через мобильное приложение «Путешествую без коронавируса».

Соответствующее изменение было внесено в постановление правительства России от 16 марта 2020 года.

По словам министра здравоохранения, создана электронная площадка, на которой зарегистрировался ряд лабораторий. На этой площадке указаны все необходимые требования.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Арменией было приостановлено в марте прошлого года из-за распространения пандемической инфекции коронавируса во всём мире.