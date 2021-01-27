И.о. премьера Молдовы обсудил со спецпредставителем ОБСЕ урегулирование приднестровского конфликта

Исполняющий обязанности главы правительства Молдовы Аурелиу Чокой 26 января провёл встречу со специальным представителем по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Швеции послом Томасом Майер-Хартингом. В ходе беседы, стороны обсудили актуальные темы, касающиеся урегулирования приднестровского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Приоритетными темами встречи были обеспечение помощи для защиты основных прав и свобод человека и восстановление свободного передвижения в приднестровский регион и из него, поддержание положительной динамики на переговорных площадках, создание предпосылок для проведения нового официального раунда переговоров в формате «5+2», реализация договоренностей из так называемого пакета «Берлин плюс» и решение наиболее актуальных проблем в интересах жителей обоих берегов Днестра.

Чокой в свою очередь заявил, что полагается на поддержку действующего председателя ОБСЕ в совместной работе над решением проблем, с которыми сталкивается население.