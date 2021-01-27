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Бывший глава правительства Киргизии задержан по подозрению незаконного обогащения

  • 27.01.2021, 14:29,
  • Китай и Центральная Азия Криминал
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Бывший глава правительства Киргизии задержан по подозрению незаконного обогащенияГосударственный комитет национальной безопасности Киргизии 27 января сообщила о том, что во время проводимой работы по борьбе со взяточничеством в высших эшелонах власти выявлены факты коррупции и незаконного обогащения со стороны экс-премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиева. В связи  с этим, на данный момент, бывший глава правительства задержан и выдворен в СИЗО до выяснения обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

Согласно представленной информации, в целях легализации активов экс-премьер приобретал дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Также, вкладывал деньги в строительство элитных домов. По данным комитета, для уклонения от уголовной ответственности эти активы оформлялись на подставных лиц.

Стоит напомнить, что Мухаммедкалый Абылгазиев был главой кабинета министров Киргизии более двух лет — с 2018 года по 2020 год. В июне прошлого года он подал в отставку из-за скандала с радиочастотами.





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