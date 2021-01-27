Бывший глава правительства Киргизии задержан по подозрению незаконного обогащения

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии 27 января сообщила о том, что во время проводимой работы по борьбе со взяточничеством в высших эшелонах власти выявлены факты коррупции и незаконного обогащения со стороны экс-премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиева. В связи с этим, на данный момент, бывший глава правительства задержан и выдворен в СИЗО до выяснения обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

Согласно представленной информации, в целях легализации активов экс-премьер приобретал дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Также, вкладывал деньги в строительство элитных домов. По данным комитета, для уклонения от уголовной ответственности эти активы оформлялись на подставных лиц.

Стоит напомнить, что Мухаммедкалый Абылгазиев был главой кабинета министров Киргизии более двух лет — с 2018 года по 2020 год. В июне прошлого года он подал в отставку из-за скандала с радиочастотами.