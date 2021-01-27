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Рейтинг президента Украины рухнул ниже 20%

Рейтинг президента Украины рухнул ниже 20%Рейтинг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского упал до 19,8%. Результаты были получены в рамках опроса, проведённого в январе этого года Киевским международным институтом социологии. Об этом 26 января сообщила пресс-служба соответствующей организации.

Согласно опросу, если бы выборы главы государства проходили во второй половине января, то за Зеленского проголосовали бы 19,8% граждан, которые определились с выбором. На 2-м месте находится лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко. За него свой голос отдали бы 15,7% всех, кто определился с выбором.

Ответы респондентов также выявили тот факт, что если бы во 2-й тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то за первого проголосовали бы 55,2% соответствующих граждан. На долю Порошенко пришлось бы всего 24,9% голосов.

Опрос проводился посредством телефонного интервью 22 января этого года.

Напомним, что в начале декабря прошлого года в рамках соцопроса от Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова было выявлено, что 42% украинцев считают Зеленского одним из главных «разочарований года».





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