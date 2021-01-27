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Эксперт оценил текущую ситуацию с коронавирусом в государствах Центральной Азии

Эксперт оценил текущую ситуацию с коронавирусом в государствах Центральной АзииСегодня проблемой №-1 в мире является пандемия коронавируса. Она не стала исключением и для лидеров центральноазиатских республик — Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Независимый эксперт Евгений Кудряц специально для электронного издания CentralAsia.news 27 января прокомментировал текущую ситуацию с противодействием пандемии в каждом из этих государств.

Казахстан

Всего на 26 января 2021 года в республике выявлено 179 720 случаев заражения. Прирост инфицированных за последние сутки составил 1266 человек, всего смертельных исходов зафиксировано — 2403, а излечившихся пациентов стало 161 758 человек. Эту статистику аналитик напомнил неспроста, он отмечает, что врачи призывают жителей столицы неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, и не забывать про профилактические меры в рамках соблюдения карантинных предписаний.

Что касается регионов, то эксперт привёл недавнюю критику президента Касым-Жомарта Токаева, основанную на том, что администрации, не желая портить рейтинги, скрывали истинную статистику по заболеваемости. Местные чиновники боясь наказания просто-напросто не включали в свои отчёты настоящие данные, хотя при этом «распылялись средства и сводились на нет все усилия», процитировал президента Кудряц.

Обозреватель заключил, что проблема Казахстана заключается в сокрытии действительного состояния дел в статистическом разрезе, информация искажается приукрашиванием, а реальная численность по смертности не договаривается.

Киргизия

В Кыргызстане на 26 января этого года отмечено 84 068 случаев заражения. Общее число смертей насчитывает 1402 человека. Количество полностью излечившихся превысило 80 180 человек.

Оценивая ситуацию в этой республике, аналитик отметил, что Бишкек и Москва в рамках сотрудничества на площадке ЕАЭС прорабатывают вопросы производства российской вакцины в Киргизии. 

Эксперт припомнил, что глава госкомитета промышленности и недропользования республики Жыргалбек Сагынбаев публично прокомментировал, что РФ желает помочь производством препарата. Для этого киргизской стороне необходимо найти компанию, которая технически способна организовать на своей базе производство вакцины, отвечающей должным стандартам. Предварительная работа в этом направлении будет завершена в течение нескольких месяцев текущего года.

Узбекистан

По состоянию на 26 января 2021 года в Узбекистане зарегистрировано 78 741 заболевание коронавирусом. Общая смертность от болезни составила 621 лицо. Количество выздоровевших людей достигло 76 912 человек.

Согласно решению Специальной республиканской комиссии с 28 января в стране упростят ограничения в отношении работы заведений развлекательного типа и пунктов общественного питания.

По мнению Евгения Кудряца, такие решения принимаются в зависимости от уровня   эпидемиологической ситуации. Но тем не менее, узбекистанцев обязали соблюдать санитарные требования во избежание распространения инфекции и повышения индивидуальной ответственности за поддержание в стране здоровой ситуации, подчеркнул эксперт.

Таджикистан

Статданные Таджикистана показывают, что на 26 января зафиксировано 13 308 случаев заражения. От вируса скончались 90 человек. Людей, получающих лечение в настоящее время нет. 

Собеседник редакции напомнил, что на днях таджикский лидер Эмомали Рахмон провозгласил полную победу над распространением коронавирусной инфекции в стране. Рахмон объявил, что на территории Таджикистана полностью отсутствуют заболевшие лица, а сами очаги болезни полностью ликвидированы. Но всё же, президент рекомендовал гражданам непременно следовать всем санитарным требованиям.

Кудряц подчеркнул, что такой смелый и популистский спич наталкивает на сомнения, одинаково, как и статистика по смертности. Высказанное Рахмоном заявление является преувеличением, в связи с тем, что в настоящее время устойчивый натиск пандемии во всём мире продолжается. Таджикские данные говорят о самом наименьшем числе заражений, в отличие  от  других трёх республик, однако напрашивается большой вопрос, можно ли верить этим цифрам, подытожил эксперт.





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