Мишустин выделил 2 млрд рублей на производство «ЭпикВакКороны»

Глава правительства России 26 января подписал распоряжение на выдачу свыше 2 млрд рублей научному центру «Вектор» на изготовление пептидной сыворотки «ЭпиВакКорона», передаёт пресс-служба правительства страны.

Вопрос подписания распоряжения обговаривался на заседании Координационного совета при правительстве.

─ Сейчас массовая вакцинация в основном идёт «Спутником V». В следующем месяце перейдём к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона», она уже начала поступать в гражданский оборот, ─ заявил председатель.

По поручению президента России Владимира Путина было начислено 2,7 млрд рублей на снабжение медицинскими препаратами тех, кто лечится дома под присмотром врача.

Также, выделили больше 9 млрд рублей на выплату медикам в первом полугодии.

Участник заседания Михаил Мурашко заявил, что количество больных, требующих реанимационную защиту, стало меньше на 10%, число находящихся на амбулаторном лечении составляет 80%. За прошедшие 10 дней численность пунктов вакцинации возросло в 2 раза по субъектам и составило 2711, ранее называлась цифра 1331.

Кроме того, за последние 4 недели общее число находящихся на стационаре снизилось на 17%. Наблюдается сокращение случаев инфицирования в социальных группах: среди работников органов здравоохранения - на 22%, образования - 22%, госслужащих - 15% и работников предприятий - 13%.

В фазе снижения заражения находятся 22 региона, 60 стабилизированы и 3 продолжают расти.