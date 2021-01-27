Президент Туркменистана ознакомился со строительством нового отеля, ТРЦ и автобана

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 26 января проинспектировал строительство в столице нового отеля Garagum, парка, торгово-развлекательного центра, а также автобана Ашхабад-Туркменабат. Часть объектов будет открыта по случаю 30-летия независимости, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Гостиница международного класса с многопрофильным бизнес-центром Garagum располагается вдоль улиц А.Ниязова и Ходжа Ахмета Ясавы. Комплекс будет состоять из 87 комфортабельных номеров различных классов. Там же будут находиться рестораны, залы для банкетов и занятий фитнесом, плавательные бассейны, а также теннисный корт.

Внешний дизайн отеля будет выполнен в форме песчаных волн, которые символизируют пустыню Каракумы. Рядом будет располагаться юрта и большой парк площадью 9,75 гектара с 9 фонтанами. Бердымухамедов предложил назвать парк Laçyn, что на туркменском языке означает «сокол». Эта инициатива была выдвинута с связи с близким расположением международного аэропорта столицы, который имеет форму данной птицы.

Торгово-развлекательный центр будет занимать территорию, площадью почти 90 тыс. кв. метров. В комплексе предусмотрена многоуровневая стоянка для автомобилей.

В рамках ознакомления со строительством крупного автобана Ашхабад-Туркменабат Бердымухамедов отметил значимость дорожной магистрали для расширения транзитно-транспортной инфраструктуры страны. Протяжённость автотрассы составит 600 километров. Она будет состыкована с автобаном Ашхабад-Туркменбаши, тем самым предоставив грузовикам выход к туркменскому международном морскому порту и далее к Кавказу, Европе, югу РФ и Ирану.