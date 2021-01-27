Президент Таджикистана заявил об улучшении жизни граждан при пандемии

Таджикский лидер Эмомали Рахмон 26 января выступил с посланием к парламенту республики. Он отметил, что правительству удалось одержать победу над коронавирусной инфекцией. По его словам, рост экономики в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 4,5%, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что в стране вырос уровень безработицы, но, несмотря на это, хоть немного, но жизнь стала лучше. Рахмон добавил, что на поддержку сферы здравоохранения было выделено 1,6 млрд сомони (140,1 млн долларов).

Президент заявил, что предпринимателям в прошлом году были предоставлены льготы на сумму 450 млн сомони (39,6 млн долларов). Производство продовольственных товаров было расширено на 28%. В стране было открыто 300 новых промышленных предприятий и свыше 18 тыс. новых объектов, в результате чего работой было обеспечено почти 200 тыс. граждан.

Несмотря на то, что в трудовую миграцию не смогли выехать около 111 тыс. таджикистанцев, правительству удалось в какой-то мере обеспечить работой часть из них.

Объём ВВП в 2020 году составил 82,5 млрд сомони (7,3 млрд долларов). Кроме того, Таджикистану удалось привлечь в экономику около 15 млрд сомони (1,3 млрд долларов) внешних инвестиций.