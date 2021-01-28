В столице Туркменистана ко Дню защитника Отечества прошла военно-патриотическая акция

В Центральном доме офицеров Министерства обороны Туркменистана по случаю празднования Дня защитника Отечества 27 января состоялись военно-патриотические мероприятия с песенными номерами и показательными выступлениями мастеров рукопашного боя, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Утром при участии высшего офицерского состава минобороны, преподавателей и курсантов военной школы №1 имени Бердымухамеда Аннаева прошла церемония возложения цветов к подножию памятников Baky şöhrat и Milletiň ogullary.

Затем в центральном здании военного института министерства прошло вручение государственных наград и присвоение званий офицерам среднего звена. В общей сложности соответствующие медали получили более 40 представителей минобороны.

Торжество продолжилось концертом с участием музыкально-песенного ансамбля центрального дома офицеров Merdana nesiller. Затем были продемонстрированы композиции-упражнения с элементами строевой подготовки, бойцы-спецназовцы показали элементы рукопашного боя.

В рамках концерта также была исполнена композиция «Журавли» на стихотворение президента Гурбангулы Бердымухамедова.