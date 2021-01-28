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Президент России заявил о последовательной реализации трёхстороннего соглашения по Карабаху

Президент России заявил о последовательной реализации трёхстороннего соглашения по КарабахуГлава Российской Федерации Владимир Путин 27 января принял участие на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного всемирным экономическим форумом. В ходе своего выступления, российский лидер подчеркнул, что условия подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху последовательно выполняются сторонами. Об этом сообщает пресс-служба главы России.

Путин отметил, что самое главное, то, что общими усилиями удалось остановить кровопролитие и добиться полного прекращения всех боевых действий на территории региона.

По словам российского президента, теперь перед международным сообществом и, несомненно, перед государствами, участвовавшими в разрешении кризиса, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев.

Кроме того, Путин отметил важность восстановления разрушенной инфраструктуры, защиты и восстановления памятников истории, религии и культуры в Нагорном Карабахе.





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