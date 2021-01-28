Мясников спрогнозировал вспышку нового штамма коронавируса в Таджикистане

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников 27 января в рамках интервью ИА «Sputnik Таджикистан» дал оценку заявлению президента Таджикистана Эмомали Рахмона о победе страны над коронавирусом. Он спрогнозировал массовую вспышку данной инфекции в республике.

По его словам, Таджикистан — не первая страна, которая сделала подобное заявление. Он отметил, что схожая ситуация была в Грузии, когда западные журналисты хвалили страну за эффективные меры по борьбе с коронавирусом в связи с тем, что там не было вспышки соответствующей инфекции.

Мясников подчеркнул, что центральноазиатская страна никуда не денется от волны коронавируса, если в стране реально более 1% населения. Он скептически отметил, что нельзя объявить о подобной победе, а потом закрыть страну на карантин. Врач добавил, что новая волна соответствующей инфекции просто ещё не дошла до страны.

— Невозможно рыболовной сетью остановить комара, — заявил телеведущий.

Напомним, что в Таджикистане с 11 января не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 13 308 человек.