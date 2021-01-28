Да здравствует Армянская армия! | Президент Армении Армена Саркисяна

Дорогие соотечественники!
День армии в этом году имеет особое значение - мы отмечаем его в
чрезвычайных для нашей страны и нации условиях: сложная послевоенная
ситуация, многоплановый кризис, тяжелейшие потери.
Ещё раз склоняю голову перед вечно живой памятью всех наших жертв, погибших за свободу и защиту Отечества.
Желаю выздоровления всем нашим раненым героям.
Выражаю свою поддержку всем тем семьям, которые день и ночь ждут
своих находящихся в плену или без вести пропавших сыновей и родных.
Сегодня, более чем когда-либо, мы должны мыслью и делом служить,
прежде всего, укреплению нашей армии, быть рядом с нашей армией.
Необходимы программные и концептуальные подходы, кардинальные шаги –
от реорганизации до перевооружения, учитывая тенденции развития
современного военного искусства и технологий, а также геополитические
процессы.
Однако даже самое современное оружие не может привести к желаемым результатам,
если у нас нет мужества принять совершённые ошибки и быть готовыми к фундаментальным изменениям;
если мы не восстановим честь офицера, уважение к военной службе;
если у нас не будет плана и воли его реализовать;
если, оставив внешнего врага, не прекратим искать врага среди своих;
если не будем солидарными и сплочёнными как государство и общество, как одна нация в Армении, Арцахе и Диаспоре.
Мы в долгу перед нашими павшими героями.
Наша армия, как и наше государство и вся нация, проходит через
испытания. Но нам не однажды удавалось превратить испытание в победу. И
это, в первую очередь, благодаря нашей армии.
Да здравствует Армянская армия!
Слава нашим героям!