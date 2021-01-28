Да здравствует Армянская армия! | Президент Армении Армена Саркисяна

Дорогие соотечественники!

День армии в этом году имеет особое значение - мы отмечаем его в чрезвычайных для нашей страны и нации условиях: сложная послевоенная ситуация, многоплановый кризис, тяжелейшие потери.



Ещё раз склоняю голову перед вечно живой памятью всех наших жертв, погибших за свободу и защиту Отечества.

Желаю выздоровления всем нашим раненым героям.



Выражаю свою поддержку всем тем семьям, которые день и ночь ждут своих находящихся в плену или без вести пропавших сыновей и родных.



Сегодня, более чем когда-либо, мы должны мыслью и делом служить, прежде всего, укреплению нашей армии, быть рядом с нашей армией.

Необходимы программные и концептуальные подходы, кардинальные шаги – от реорганизации до перевооружения, учитывая тенденции развития современного военного искусства и технологий, а также геополитические процессы.



Однако даже самое современное оружие не может привести к желаемым результатам,

если у нас нет мужества принять совершённые ошибки и быть готовыми к фундаментальным изменениям;

если мы не восстановим честь офицера, уважение к военной службе;

если у нас не будет плана и воли его реализовать;

если, оставив внешнего врага, не прекратим искать врага среди своих;

если не будем солидарными и сплочёнными как государство и общество, как одна нация в Армении, Арцахе и Диаспоре.



Мы в долгу перед нашими павшими героями.

Наша армия, как и наше государство и вся нация, проходит через испытания. Но нам не однажды удавалось превратить испытание в победу. И это, в первую очередь, благодаря нашей армии.



Да здравствует Армянская армия!

Слава нашим героям!