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Да здравствует Армянская армия! | Президент Армении Армена Саркисяна

 
Дорогие соотечественники!
День армии в этом году имеет особое значение - мы отмечаем его в чрезвычайных для нашей страны и нации условиях: сложная послевоенная ситуация, многоплановый кризис, тяжелейшие потери.
 
Ещё раз склоняю голову перед вечно живой памятью всех наших жертв, погибших за свободу и защиту Отечества.
Желаю выздоровления всем нашим раненым героям.
 
Выражаю свою поддержку всем тем семьям, которые день и ночь ждут своих находящихся в плену или без вести пропавших сыновей и родных.
 
Сегодня, более чем когда-либо, мы должны мыслью и делом служить, прежде всего, укреплению нашей армии, быть рядом с нашей армией.
Необходимы программные и концептуальные подходы, кардинальные шаги – от реорганизации до перевооружения, учитывая тенденции развития современного военного искусства и технологий, а также геополитические процессы.
 
Однако даже самое современное оружие не может привести к желаемым результатам,
если у нас нет мужества принять совершённые ошибки и быть готовыми к фундаментальным изменениям;
если мы не восстановим честь офицера, уважение к военной службе;
если у нас не будет плана и воли его реализовать;
если, оставив внешнего врага, не прекратим искать врага среди своих;
если не будем солидарными и сплочёнными как государство и общество, как одна нация в Армении, Арцахе и Диаспоре.
 
Мы в долгу перед нашими павшими героями.
Наша армия, как и наше государство и вся нация, проходит через испытания. Но нам не однажды удавалось превратить испытание в победу. И это, в первую очередь, благодаря нашей армии.
 
Да здравствует Армянская армия!
Слава нашим героям!


  Источник:FMG NEWS

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