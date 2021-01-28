По случаю Дня армии премьер-министр Никол Пашинян вместе с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном и членами Совета национальной безопасности посетил воинский пантеон "Ераблур”, чтобы воздать дань уважения памяти погибших за независимость Родины воинов.



Премьер-министр возложил цветы к могилам героев арцахской войны, Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.



