По случаю Дня армии
премьер-министр Никол Пашинян вместе с председателем Национального
Собрания Армении Араратом Мирзояном и членами Совета национальной
безопасности посетил воинский пантеон "Ераблур”, чтобы воздать дань
уважения памяти погибших за независимость Родины воинов.
Премьер-министр возложил цветы к могилам
героев арцахской войны, Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, а также
возложил венок к памятнику, увековечивающему память
воинов-освободителей.
Источник:FMG NEWS
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