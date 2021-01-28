Начальник Генштаба Армении: Армянская армия оправится от ран и покажет врагу силу своего кулака.



Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян направит послание по случаю Дня армии.



«Уважаемые товарищи по оружию, Сегодня 29-ая годовщина формирования наших ВС. Этот день, имеющий историческое значение для каждого из нас, мы отмечаем с горечью, но наши сердца переполнены также гордостью.



27 сентября 2020г. Вооруженные силы с честью приняли брошенный вызов и, героически противостоя 44 дня, выполнили поставленные перед ними боевые задачи, сражаясь против многократно превосходящих сил противника и нанеся ему многочисленные потери.



В этой неравной борьбе армянские ВС, к сожалению, также понесли невосполнимые потери, но противник еще долго будет помнить о решимости, стойкости, храбрости нашего солдата и офицера, непреклонной воле и самоотверженности бороться до конца.

На поле боя наши товарищи по оружию творили чудеса, вписав свои имена золотыми буквами в книгу истории армянского народа. Подвиг солдата и офицера армянской армии никогда не забудется, наш народ по достоинству оценит своих героических сынов.



Сегодня мы часто удостаиваемся критики, но не должны отчаиваться. Понимаем, что от нас ожидали большего… Наши соотечественники были полны безграничной веры в армянскую армию и могу со всей ответственностью заявить: мы до конца остались верны данной клятве и выполнили наш священный долг перед государством, народом.



Я благодарен Вам за то, что вы высоко держали честь нации и совершили беспримерные подвиги.

Армия не имеет права быть подавленной: солдат, офицер, генерал может склонить голову только перед священной памятью наших погибших товарищей и их родственниками, и теперь, как никогда, армия нуждается в доверии и всесторонней поддержке.



Как ни тяжело и сложно, мы продолжаем выполнять святое дело защиты Родины, организовывая боевое дежурство на новых рубежах, предпринимая действенные меры по восстановлению боеспособности армии.

Уверен, что 2021 год откроет новую страницу повышения боевых возможностей для армии.



А разочарованных, потерявших доверие к нам, критикующих нас различных сил, иногда открыто оскорбляющих нас заверяю, что армянская армия быстро оправится от полученных ран и покажет врагу силу своего кулака.



Мы всегда должны помнить, что враг у ворот нашего дома и не отказывался от коварного намерения разрушить армянские очаги.



Армия - та сила, которая может и обязана твердо стоять на ногах и пресекать посягательства противника. Никто не сделает этого вместо нас.



В этот святой день поздравим друг друга с Днем Армии и обещаем нашим погибшим друзьям, что продолжим их незавершенное дело, не пожалеем сил и каждодневным кропотливым трудом усилим армию и будем вести бескомпромиссную борьбу за защиту наших национальных и государственных интересов.



Уверен, что армянской армии предстоит еще много славных побед, оставаясь верной лучшим армянским военным традициям.

С праздником, армянская армия!



Вечная слава нашим друзьям, погибшим за Родину»