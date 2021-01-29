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Премьер Армении и госсекретарь Франции обсудили вопросы экономического партнёрства

  • 29.01.2021, 14:50,
  • В Мире + Европа Армения
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Премьер Армении и госсекретарь Франции обсудили вопросы экономического партнёрстваГлава правительства Армении Никол Пашинян 28 января принял государственного секретаря Франции по делам Европы и иностранных дел Жана-Батиста Лемуана и возглавляемую им делегацию. В ходе встречи обсуждались вопросы привлечения инвестиций, экономического взаимодействия, а также сотрудничества в сфере высоких технологий, сельского хозяйства, транспорта, цифровых инноваций. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Вместе с тем, премьер коснулся возможности расширения сотрудничества в сфере образования, подчеркнув, что деятельность французского университета в Армении является успешным примером такого взаимодействия.

В свою очередь госсекретарь заявил, что французская сторона высоко оценивает перспективность партнёрства в этой сфере, отметив важность продолжения сотрудничества.

Кроме того, Пашинян отметил, что встреча проходит в продолжение достигнутой с президентом Макроном договоренности и отражает особенные отношения между Францией и Арменией. В этом контексте он поблагодарил французский народ и руководство этой страны за поддержку в дни карабахской войны.





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