Путин обсудил ход массовой вакцинации и введение «ковидных» паспортов

Президент России Владимир Путин 28 января встретился в режиме видеоконференции с членами правительства. В ходе совещания были обсуждены вопросы массового вакцинирования населения и «ковидных» паспортов. Татьяна Голикова отметила, что введение каких-либо документов доказывающих вакцинацию или иммунитет, не рекомендовано ВОЗ, и раздражает население, сообщает пресс-служба главы государства.

На данный момент производится третья российская вакцина «ЭпиВакКорона» и на регистрацию направлена в минздрав сыворотка «КовиВак» Центра Чумакова. Выпуск вакцины «КовиВак» ожидается в марте этого года, сообщает зампред правительства Татьяна Голикова.

Также, известно, что в I квартале для граждан будет доступно порядка 17 млн доз сыворотки. На сегодняшний день нарастающим результатом изготовлено 8,2 млн доз и для вакцинации переведено в медицинские организации 2,7 млн доз.

Ежедневно увеличивается количество пунктов вакцинации. В день поручения о начале масштабной вакцинации их было более 1,3 тыс., сейчас же их 3098. За прошедшие сутки их число увеличилось на 122.

Кроме того, фиксируется ситуация с общедоступностью записи на вакцинацию. Для мест, где невозможно развернуть прививочные пункты, было рекомендовано обеспечить довоз граждан до пунктов прививания или мобильную организацию вакцинирования населения.

Большое внимание уделяется прививанию людям старше 60 лет и граждан, болеющим хроническими заболеваниями и находящимся под диспансерным наблюдением.

Ещё одной темой разговора стали «ковидные» паспорта. На сегодняшний момент в России существует, утверждённый министерством здравоохранения, и вручается на прививочных пунктах сертификат привитого гражданина.