Экс-президент Молдовы рассказал о возможных сценариях развития политической обстановки в стране

Пятый президент Молдавии, председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон 29 января выступил с речью в эфире своего еженедельного блога, в ходе которой проинформировал о возможных сценариях политической ситуации в республике. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ в Молдове.

Додон подчеркнул, что депутаты от ПСРМ примут участие в заседании парламента, когда будет рассматриваться вопрос утверждения правительства во главе с Натальей Гаврилицей, и объявил, что социалисты не рассматривают возможность выдвижения или поддержки другого кандидата на пост главы правительства.

Председатель партии социалистов заявил, что после выдвижения кандидата на пост премьера существуют два сценария развития событий: первый — досрочные выборы в июне 2020 года и второй — проведение очередных парламентских выборов в 2023 году.

Бывший глава государства пообещал, что каким бы ни было решение, социалисты будут участвовать в заседании парламента, когда станет рассматриваться вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы.