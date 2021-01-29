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Экс-президент Молдовы рассказал о возможных сценариях развития политической обстановки в стране

  • 29.01.2021, 11:23,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Экс-президент Молдовы рассказал о возможных сценариях развития политической обстановки в странеПятый президент Молдавии, председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон 29 января выступил с речью в эфире своего еженедельного блога, в ходе которой проинформировал о возможных сценариях политической ситуации в республике. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ в Молдове.

Додон подчеркнул, что депутаты от ПСРМ примут участие в заседании парламента, когда будет рассматриваться вопрос утверждения правительства во главе с Натальей Гаврилицей, и объявил, что социалисты не рассматривают возможность выдвижения или поддержки другого кандидата на пост главы правительства.

Председатель партии социалистов заявил, что после выдвижения кандидата на пост премьера существуют два сценария развития событий: первый — досрочные выборы в июне 2020 года и второй — проведение очередных парламентских выборов в 2023 году.

Бывший глава государства пообещал, что каким бы ни было решение, социалисты будут участвовать в заседании парламента, когда станет рассматриваться вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы.





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