Вице-премьер Киргизии обсудил с замглавой правления «Газпром» снижение цен на природный газ

Исполняющий обязанности главы правительства Киргизии, вице-премьер-министр Артём Новиков 28 января провёл встречу с заместителем председателя правления публичного акционерного общества «Газпром» Виталием Маркеловым. В ходе переговоров, стороны обсудили возможности перехода на газомоторное топливо автопарка государственных организаций, а также, ход реализации инвестиционной программы ОсОО «Газпром-Кыргызстан» по газификации республики на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Кроме того, Новиков затронул тему, которая касается вопросов ценообразования и возможности снижения тарифов на природный газ. В том числе, установления специальной цены для ТЭЦ в Бишкеке.

В свою очередь, Маркелов отметил, что вместе с основной деятельностью, компания уделяет большое внимание развитию спорта и поддержке образования в Кыргызстане.

По словам представителя «Газпрома», благодаря усилиям компании в республике уже построен ряд социальных и спортивных объектов, успешно работающих в интересах кыргызского населения.