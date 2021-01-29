Зеленский обсудил с премьером Испании торгово-экономические связи

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января провёл телефонные переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между странами в сфере торговли и экономики, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский отметил, что Испания является крупнейшим в Европе импортёром украинских зерновых. Затем стороны обсудили значимость 4-го заседания украинско-испанской смешанной межправительственной комиссии по связям в сфере экономики и промышленности, которое должно пройти в Киеве в этом году.

Чиновники договорились расширить межгосударственное взаимодействие в сферах энергетики, кибербезопасности, инфраструктуры и технологий. Санчес заявил, что правительство Испании поможет Украине в получении вакцины от коронавирусной инфекции на уровне Евросоюза.

Зеленский поблагодарил премьера за помощь в подписании соглашения о совместном авиационном пространстве ЕС с Украиной. Санчес, в свою очередь, заявил, что Испания ожидает положительных результатов от преобразований, проводимых украинским лидером.