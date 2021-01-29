Глава антикоррупционного агентства Казахстана доложил о позитивных итогах 2020 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 января принял с отчётом председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Блюститель законности доложил об основных итогах деятельности госоргана за прошедший год, пишет пресс-служба Токаева.

Согласно информации Шпекбаева в государстве реализованы несколько антикоррупционных инициатив, и зафиксирован порядковый рост Казахстана в мировом Индексе восприятия коррупции «Transparency International». То есть республика, благодаря умелой политической модернизации и реформам, в указанном рейтинге впервые набрала 38 баллов и поднялась на 19 пунктов выше, заняв 94 место.

В целом, глава государства дал позитивную оценку экономической отдаче работы антикоррупционного ведомства. Было отмечено, что агентством возмещён ущерб и упреждены завышенные расходы на общую сумму 95,6 миллиардов тенге, а статистика показывает снижение коррупционных правонарушений на 5%.

Токаев заострил внимание на обязательности эффективной реализации операций против хищений и совершенствования профильного законодательства по лекалам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией). В этом же русле, начальнику контрольного органа было поручено ввести ответственность за несоответствие расходов госслужащих их доходам.

Задавая цели на перспективу, президент поручил борцу с коррупцией продолжить разъяснительную деятельность в конструктивном союзе с обществом, при этом не забывая напоминать о неотвратимости наказания.