 
  • 20:34 – Путин обсудил ход массовой вакцинации и введение «ковидных» паспортов 
  • 18:32 – Премьер-министр Никол Пашинян посетил Министерство обороны 
  • 21:12 – Обсуждается вопрос полного восстановления железнодорожного сообщения Армении. 
  • 18:36 – Усилиями СНБ Армении 5 пленных возвращаются на Родину | Тигран Авинян 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Глава антикоррупционного агентства Казахстана доложил о позитивных итогах 2020 года

  • 29.01.2021, 19:00,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава антикоррупционного агентства Казахстана доложил о позитивных итогах 2020 годаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 января принял с отчётом председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Блюститель законности доложил об основных итогах деятельности госоргана за прошедший год, пишет пресс-служба Токаева.

Согласно информации Шпекбаева в государстве реализованы несколько антикоррупционных инициатив, и зафиксирован порядковый рост Казахстана в мировом Индексе восприятия коррупции «Transparency International». То есть республика, благодаря умелой политической модернизации и реформам, в указанном рейтинге впервые набрала 38 баллов и поднялась на 19 пунктов выше, заняв 94 место.

В целом, глава государства дал позитивную оценку экономической отдаче работы антикоррупционного ведомства. Было отмечено, что агентством возмещён ущерб и упреждены завышенные расходы на общую сумму 95,6 миллиардов тенге, а статистика показывает снижение коррупционных правонарушений на 5%.

Токаев заострил внимание на обязательности эффективной реализации операций против хищений и совершенствования профильного законодательства по лекалам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией). В этом же русле, начальнику контрольного органа было поручено ввести ответственность за несоответствие расходов госслужащих их доходам. 

Задавая цели на перспективу, президент поручил борцу с коррупцией продолжить разъяснительную деятельность в конструктивном союзе с обществом, при этом не забывая напоминать о неотвратимости наказания.





  •   Просмотров Сегодня: 69


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Аким Жамбыла доложил президенту Казахстана об итогах развития за период 2020 года
    » Президент Казахстана обратился к волонтёрам
    » Глава Казахстана проинспектировал работу национального банка страны
    » Глава Казахстана инициировал оздоровление бизнес-климата в стране
    » Глава Казахстана потребовал пересмотреть цены на лабораторные тесты
    » Лидера Казахстана от имени личного состава поблагодарили за восстановление структуры МЧС
    » Глава Казахстана проинспектировал состояние дел на финансовом рынке страны
    » В Казахстане преступность пошла на спад и снизилась на 35%
    » Первый президент Казахстана отметил восьмидесятилетний юбилей
    » Глава Казахстана ознакомился с расходом антикризисных госсредств
    » Глава Казахстана поручил оперативно запустить социально-экономический мотор страны
    » Лидер Казахстана принял главу национальной авиакомпании
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ЦСКА – дело табак

    • 23:08
    • 63
    • 0

    Путин обсудил ход массовой вакцинации и введение «ковидных» паспортов

    • 20:34
    • 65
    • 0

    Глава антикоррупционного агентства Казахстана доложил о позитивных итогах 2020 года

    • 19:00
    • 70
    • 0

    В Туркменистане зарегистрирована вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона»

    • 17:46
    • 65
    • 0

    Реванш «Спартака» оказался крупным

    • 16:41
    • 51
    • 0

    Премьер Армении и госсекретарь Франции обсудили вопросы экономического партнёрства

    • 14:50
    • 58
    • 0

    Экс-президент Молдовы рассказал о возможных сценариях развития политической обстановки в стране

    • 11:23
    • 59
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63150
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58254
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 53906
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51560
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46795
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 40844
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39343
    • 0

    «Металлург» пригвоздил «Спартак»

    • 19:05
    • 59
    • 0

    Реванш «Спартака» оказался крупным

    • 16:41
    • 51
    • 0

    ЦСКА – дело табак

    • 23:08
    • 63
    • 0

    Бердымухамедов поручил обеспечить граждан вакциной от коронавируса

    • 09:55
    • 54
    • 0

    Глава антикоррупционного агентства Казахстана доложил о позитивных итогах 2020 года

    • 19:00
    • 70
    • 0

    Зеленский обсудил с премьером Испании торгово-экономические связи

    • 11:22
    • 65
    • 0

    Вице-премьер Киргизии обсудил с замглавой правления «Газпром» снижение цен на природный газ

    • 11:23
    • 54
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    FOCUS TV - Made in Armenia
         

    Armenia FM: Iran is important country in the region


    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА