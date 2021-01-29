Бердымухамедов поручил обеспечить граждан вакциной от коронавируса

Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову 28 января в рамках рабочего совещания доложили о работах по профилактике коронавируса в стране. Отчёт был представлен министром здравоохранения Нурмухамметом Аманнепесовым, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Глава минздрава подчеркнул важность зарегистрированной в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Бердымухамедов, в свою очередь, поручил чиновнику обеспечить граждан соответствующим медпрепаратом.

Он также отметил важность вакцинации туркменских студентов, которые уезжают на учёбу в другие государства. Президент заявил, что все прибывающие в страну граждане должны будут предоставлять справку о соответствующей прививке.

Глава государства заявил, что лучше предотвращать болезнь, чем потом её лечить. Он поручил Аманнепесову при необходимости усилить профилактические меры, в частности в весенне-летний сезон, а также продолжить регистрацию вакцин, которые были подтверждены ВОЗ.

Напомним, что Туркменистан первым в Центральной Азии зарегистрировал вакцину «Спутник V». В рамках заседания кабмина 22 января Бердымухамедову доложили о начале испытаний соответствующего препарата в стране. В ходе собрания президент поручил главе минздрава рассмотреть возможность регистрации новой вакцины РФ EpiWakKorona.