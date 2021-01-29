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ЦСКА – дело табак

  • 29.01.2021, 23:08,
  • Спорт
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ЦСКА в домашнем матче 23-го тура Евролиги уступил германской «Баварии» 66:69, провалив заключительную четверть со счётом 6:19.





ЦСКА – дело табак
Фото Олег Бухарев




То, что в Германии баскетбол находится не на задворках известно давно. Помнится, в девяностых годах прошлого века команды из этой страны регулярного участвовали и иногда выигрывали клубные европейские турниры. Та же, «Альба», с которой армейцы играли в среду, является обладателем Кубка Корача (1995 год). Кстати говоря, этот исчезнувший с 2002 года турнир, ни разу не выигрывали ни советские, ни российские команды… Впрочем, это уже дела давно минувших дней. Сейчас у нас на кону Евролига. А здесь «Бавария» является претендентом на выход в плей-офф. А это, вы только задумайтесь на минуточку, «восьмёрка» лучших команд Старого Света!





ЦСКА – дело табак
Фото Олег Бухарев




Во вторник подопечные Андреа Тринкьери не без труда обыграли в Мытищах «Химки» (95:93). Сэкономили ли силы наши гости? В самом матче вряд ли, а вот с учётом того, что из России они в Германию не возвращались и можно сказать отдыхали и восстанавливались, то в этом плане мюнхенцы, конечно, имели преимущество над армейцами. Всё-таки ЦСКА играл в Берлине с «Альбой» в среду вечером и вернулся в Москву на следующий день. Тут уже не до тренировочного процесса – главное выспаться. Ну а если говорить о лидерах баварской команды, то тут их немало. Джеймс Гист, Леон Радошевич, Джайлен Рейнольдс, Уэйд Болдуин, Ник Уайлер-Бэбб, Пауль Ципзер и Деннис Сили – буквально любой из них может взять игру на себя. А Гист и Рейнольдс очень хороши под щитами.





ЦСКА – дело табак
Фото Олег Бухарев




Что же касается армейцев, то после неприятной истории с Майком Джеймсом, которого отстранили от тренировок и игр из-за конфликта в раздевалке, красно-синие проявили недюжинный характер в Берлине, где обыграли крепкого середняка турнира «Альбу» 71:68. Самым результативным в той игре стал Торнике Шенгелия, набравший 20 очков. Здорово выглядел Никола Милутинов 10 очков + 11 подборов, хорошо сыграли Никита Курбанова (показатель полезности + 13) и Даниэл Хэкетт (13 очков). Порадовали Иван Ухов и Александр Хоменко – почти полчаса игрового времени на двоих и по 6 набранных очков. А вот Дэрран Хиллиард и Йоханнес Фогтманн действовали не лучшим образом. Самое время исправиться в сегодняшнем матче.





ЦСКА – дело табак
Фото Олег Бухарев




В первой половине матча, точнее до того момента, как травму получил Никола Милутинов, армейцы имели хотя и небольшое, но преимущество. И пусть у снайперов ЦСКА игра шла не лучшим образом, первые десять минут хозяева выиграли 27:25. Проблемы начались во второй десятиминутке, когда Никола почувствовал боль в руки и сам попросил замену. Болдуин, Сили, Рейнольдс и Джонсон сразу же принялись оказывать гораздо более сильное давление. А у красно-синих дела в атаке пошли не лучшим образом. Хорошо, что ещё Хиллиард с сиреной на большой перерыв отправил мяч в корзину гостей и сократил отставание до минимального. 39:40. Но с учётом травмы Милутинова было очень тревожно.





ЦСКА – дело табак
Фото Олег Бухарев




Мужественный серб вернулся на паркет в третьем периоде. Этот факт, а также почувствовавший свою игру Хиллиард (после двух «трёшек» подряд Тринкъери даже взял тайм-аут), помогли ЦСКА вырваться вперёд – 54:50. Сразу после паузы Дэрран классно отоборонялся под своим щитом против Флаккадори. Фогтманн тоже выдал такой же номер – дальнее попадание и перехват в защите. Наконец, Шенгелия забивает с фолом – 60:50. И на душе как-то сразу потеплело. Даже от действий много ошибавшегося, но и игравшего немало Александр Хоменко тоже. Полетели дальние броски, плюс защита – армейцы позволили набрать «Баварии» только десять очков в этой четверти.





ЦСКА – дело табак
Фото Олег Бухарев




Гостям очки и дальше давались непросто. Но Болдуин понемногу подтаскивал мюнхенцев. 62:56. А ЦСКА за пять минут этого периода набрали всего два очка! Время шло, а красно-синие всё никак не могли прервать свою катастрофическую засуху. Германский клуб с трудом, но очки набирал. 62:60 за 3:40 до сирены. Наконец, Сили сделал счёт равным. 62:62. Сдвинул армейцев с мёртвой точки Хэкетт. 64:63. Но Сили ответил «трёшкой». 64:66 за 1:26 до сирены. Фантастика – ЦСКА за 8,5 минут решающего периода наскрёб жалкие четыре очка. Фогтманн выровнял ситуацию. Однако Рейнольдс тоже забил. Ну а армейцы теряют мяч в атаке. Причём дважды подряд. О какой победе могла идти речь, если в решающем периоде ваша команда набирает всего шесть очков! Это какой-то нонсенс. Но жизнь продолжается. А «Бавария» уезжает из России со щитом.





ЦСКА – дело табак
Фото Олег Бухарев




66:69 – ЦСКА проигрывает третий домашний матч подряд. Где лидер?





ЦСКА – дело табак
Фото Олег Бухарев




Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат.23 тур.





ЦСКА Москва Россия – «Бавария» Мюнхен Германия – 66:69  (27:25, 12:15, 21:10, 6:19)





ЦСКА: Милутинов 16, Хиллиард 15, Шенгелия 11.





«Бавария»:  Боддуин 22, Сили 17,  Рейнольдс 16.  





29 января 2021 года. Москва. ДС «Мегаспорт». 4 516 зрителей.





Текст Антон Буялов.


Фото Олег Бухарев.



29.01.2021 г.





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