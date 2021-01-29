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Реванш «Спартака» оказался крупным

  • 29.01.2021, 16:41,
  • Спорт
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МХК «Спартак» в повторной домашней встрече регулярного Чемпионата Молодёжной Хоккейной Лиги взял убедительный реванш у «Крыльев Советов» за вчерашнее поражение – 4:1. Дмитрий Силантьев сделал дубль, включая решающую шайбу.



Реванш «Спартака» оказался крупным
Фото Наталья Бухарева




После вчерашнего «сухого» поражения хозяева, хоккеисты «Спартака», должны были сделать всё возможное, чтобы взять реванш у гостей из Сетуни команды «Крылья Советов». Понятно, что очки землякам нужны для выхода в плей-офф, куда красно-белые уже практически вышли, однако подопечные Владимира Тюрикова бьются за четвёртое место в Конференции «Запад» и возможное второе поражение подряд могло сильно осложнить эту задачу. Кстати, хозяевам уже не сможет помочь Захар Шабловский. Помните, пропущенный им силовой приём в недавнем матче с «Капитаном»? К сожалению, талантливый нападающий выбыл из строя, как минимум, на полгода… Выздоравливай и возвращайся на лёд, Захар!





Реванш «Спартака» оказался крупным
Фото Наталья Бухарева




Если же вернуться к первой игре, то стоит отметить, великолепную игру вратаря «Крылышек» Максима Клоберданеца. Вообще, когда твоя команда побеждает в хоккейном матче со счётом 1:0, вопросов в том, кто становится его героем, даже не стоит.





Реванш «Спартака» оказался крупным
Фото Наталья Бухарева




27 отражённых бросков и честно заслуженный «сухарь». Ну и было интересно выяснить, чем ответят фанаты хозяев на вчерашнюю тотальную победу на этом поприще их коллег и друзей из Сетуни. Всё-таки, накануне гости были на трибунах в подавляющем большинстве.





Реванш «Спартака» оказался крупным
Фото Наталья Бухарева




Уже на первых минутах хозяева показали свой решительный настрой. Бросок Львутина приняла на себя штанга, а последовавшее затем удаление гостей «спартаковцы» не использовали. А уже в равных составах Львутин и Лунин упустили ещё по одному моменту. У «Крылышек» были попытки индивидуальных проходов, но без нацеленных бросков. И к концу периода эта несколько сумбурная игра привела к двойному голевому удару со стороны хозяев. Сначала Маклозян получил шайбу после досадного падения кого-то из гостей прямо в чужой зоне и воткнул её за спину Клоберданецу. А затем Коковин выдал точный пас вдоль ворот на Силантьева и Дмитрий с метра отправил её в цель. 2:0. Трофимову даже пришлось брать тайм-аут, чтобы успокоить свою команду. Но в плане результативности лучше не стало, а вот пару раз в тело гости сыграли.





Реванш «Спартака» оказался крупным
Фото Наталья Бухарева




Во втором периоде такая тактика позволила «Крылышкам» сократить своё отставание. Хотя Лебёдкин поразил ворота Куликова, когда его команда была в меньшинстве. А затем автор гола и Львутин устроили потасовку. Кто кого спровоцировал, говорить не станем, но адреналин буквально вылетал из игроков. И досматривать матч оба отправились на гаджетах в раздевалки.





Реванш «Спартака» оказался крупным
Фото Наталья Бухарева




В следующей трети матча всё шло до гола. И забили его хозяева. Это Дмитрий Силантьев отличился. Всё-таки не зря нападающий в интервью нашему изданию после поражения заявил, что выводы будут сделаны. Мужик! 3:1. Времени на то, чтобы отыграться у «Крыльев Советов» было ещё достаточно – более десяти минут. Однако красно-белые очень быстро заявили – этот матч они уже не отдадут. Это Тагиров реализовал большинство через минуту. На этом всё и закончилось. Ну а почти 90 минут штрафа на двоих, так это молодость.





Реванш «Спартака» оказался крупным
Фото Наталья Бухарева




4:1 – «Спартак» вновь включается в борьбу за четвёртое место, а «Крылышкам» за своё в плей-офф ещё предстоит серьёзно побиться.





Реванш «Спартака» оказался крупным
Фото Наталья Бухарева




А что касается болельщиков, то и сегодня преимущество в этом аспекте было на стороне сетуньского коллектива. Хотя «спартаковские» сектора были в отчётном матче поживее, нежели накануне.





Хоккей. Париматч Чемпионат Молодёжной Хоккейной Лиги – Первенство России среди юниоров до 21 года. Регулярный чемпионат-2020/2021.





МХК «Спартак» Москва – «Крылья Советов» Москва —   4:1 (2:0, 0:1, 2:0)





Шайбы: 13:38. Маклозян, 1:0, 15:10. Силантьев (Коковин), 2:0, 33:18. Лебёдкин (Дидковский), 2:1 (мен), 48:28. Силантьев (Коковин, Тагиров), 3:1, 49:41. Тагиров (Силантьев, Ромко), 4:1 (бол).





Броски: 35(23):52 (37).    





Штраф: 51:37.   





Вратари – Куликов — Клоберданец.     





Главные судьи – Максим Угрюмов, Сергей Хартин.   





29 января 2021 года. МСК «ЦСКА Арена» (малая арена). 445 зрителей.





Текст Антон Буялов.



Фото Наталья Бухарева.



29.01.2021 г.





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