«Металлург» пригвоздил «Спартак»

Магнитогорский «Металлург» в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги обыграл на выезде московский «Спартак» 3:1. Дубль сделал Андрей Чибисов.

Фото: Олег Бухарев

«Спартак» в оставшихся матчах «регулярки» будет решать только один вопрос – зацепиться за восьмое место, чтобы попасть в плей-офф. Правда, там красно-белым светят не очень радужные перспективы, но главное туда попасть. По действиям хоккеистов в матчах уже заметен небольшой мандраж по этому поводу. Хотя в недавней игре против «Торпедо» характер и сила воли помогли выиграть встречу в овертайме у весьма неуступчивого соперника. Хотя винить в поражении нижегородцы должны только себя. Да и везение было на стороне подопечных Олега Знарка. Как бы то ни было, но борьба за восьмое место в самом разгаре и очки столичной команде нужны как воздух. Даже в матчах с грандами.

Фото: Олег Бухарев

«Магнитка» в этом сезоне не выдаёт какие-то сенсационные результаты и не высказывает грандиозных планов. Коллектив Ильи Воробьёва просто играет и делает это совсем неплохо. Конечно, потягаться с «Ак Барсом» за первое место в Конференции «Восток» уже вряд ли возможно. Да и любого победителя Дивизиона Чернышёва, кто бы им не стал, «Авангард» или «Салават Юлаев», обойти точно не получиться, а вот остаться на третьем месте на Востоке в общей таблице задача реальная. В матче с «Автомобилистом» «металлурги» были тоже сильнее. И эта была пятая победа подряд гостей.

Фото: Олег Бухарев

Григорий Дронов, Николай Прохоркин, Сергей Плотников, Николай Кулёмин, Сергей Мозякин, Семён Кошелев, Егор Яковлев, Тэйлор Бек, Андрей Нестрашил, Максим Карпов, Василий Кошечкин, Юхо Олкинуора, Деннис Расмуссен, Андрей Чибисов, Николай Голдобин составляют лидерский костяк клуба. И с такими силами в плей-офф можно продвинуться далеко. Вот и к игре со «Спартаком» «Магнитка» одержала пять побед подряд.

Фото: Олег Бухарев

Как и ожидалось игра пошла очень жёсткая с первых же минут. Вообще, несмотря на большую мотивацию в очках гости грызли лёд так, что искры летели. Яковлев и открыл счёт в стартовом периоде. 0:1. Легионерское звено хозяев сумело сравнять счёт через пять минут. Это сделал Ганзл.

Фото: Олег Бухарев

Во втором периоде ситуация не изменилась. Атака на атаку. А в его концовке удача улыбнулась «Магнитке». Опытнейший Кулёмин после передачи Нестрашила реализовал большинство. 1:2.

Фото: Олег Бухарев

Трибуны гнали «Спартак» вперёд. Островки магнитогорских поклонников поддерживали своих. Всё шло до гола. Нестрашил мог всё остановить, но Гудачек изящно ловит шайбу после его броска. Контратаки «Металлурга» были очень опасны. В одной из них вратарь красно-белых играя на выходе, обвёл Прохоркина как мальчишку во дворе. И всё же Чибисов добил хозяев, эффектно попав по шайбе с лёта. 1:3. Знарок очень расстроился, заменил Гудачека на шестого полевого. Но это его команду не спасло.

Фото: Олег Бухарев

1:3 – «Спартак» всё дальше от плей-офф, а «Металлург» вполне может войти туда фаворитом.

Фото: Олег Бухарев

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

«Спартак» Москва – «Металлург» Магнитогорск – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 09:38. Яковлев (Чибисов), 0:1, 14:31. Ганзл (Радил, Бакош), 1:1, 38:19. Кулёмин (Нестрашил), 1:2 (бол), 57:11. Чибисов (Хольм, Голдобин), 1:3.

Броски: 56(30):52 (27).

Штраф: 4:2.

Вратари: Гудачек – Кошечкин.

Главные судьи – Сергей Беляев, Максим Сидоренко.

28 января 2021 года. МСК «ЦСКА Арена». 3 344 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.

28.01.2021 г.

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