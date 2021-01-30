Президент Украины провёл совещание по ликвидации ЧС из-за непогоды

Лидер страны Владимир Зеленский 29 января провёл совещание с участием премьера Дениса Шмыгаля и других чиновников по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной ухудшением погоды и снегопадом. На данный момент в некоторых областях есть проблемы с дорогами и энергоснабжением, сообщает пресс-служба президента.

В результате снегопада возник затор на автотрассах Киев-Одесса. Специалистам удалось расчистить проезд по двум полосам в направлении Одессы. Легковые автомобили могут перемещаться в двух направлениях.

По словам госслужащих, затор произошёл из-за крупногабаритного транспорта, который ввиду сильного прироста снежного покрова в 20-60 сантиметров не смог проехать по участку Знаменка-Ревова.

Проблемы с движением транспорта также возникли на автомагистрали Кропивницкий-Платоново в Николаевской области. На данный момент там продолжаются работы по восстановлению проезда.

В рамках совещания особое внимание было уделено вопросу обесточивания почти 900 населённых пунктов. Зеленский дал Шмыгалю инструкции относительно модернизации старых электросетей. Президенту также доложили, что на данный момент без электроснабжения остаются 350 населённых пунктов.