И.о. заместителя главы правительства Киргизии раскритиковала условия содержания в СИЗО Бишкека

Исполняющая обязанности вице-премьер-министра Киргизии Эльвира Сурабалдиева 29 января посетила учреждение номер 21 (СИЗО-1 в городе Бишкек), государственной службы исполнения наказаний при правительстве республики. Она ознакомилась с условиями содержания обвиняемых в данном учреждении. И.о. замглавы правительства осталась недовольна условиями содержания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Сурабалдиева также пришла к мнению, о необходимости решения вопроса передислокации СИЗО-1 за черту Бишкека и строительства нового здания для учреждения.

Она осмотрела дежурную и медико-санитарную части, кухню для специального контингента, камеры, в которых содержатся следственно-арестованные лица, жилое помещение осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Вместе с тем, исполняющая обязанности вице-премьера поручила минздраву обеспечить учреждение машиной скорой помощи, а также, проработать вопросы повышения квалификации медицинских сотрудников на безвозмездной основе.