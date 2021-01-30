Молдавское государство полностью покрывает затраты на лечение от коронавирусной инфекции

Министерство здравоохранения труда и социальной защиты Молдовы 29 января посредством публикации в очередной раз подтвердило, что пациентам с диагнозом коронавирус государство покрывает расходы на лечение вне зависимости, имеется у него медицинская страховка или нет. Сообщается, что решение было принято в ответ на многочисленные жалобы граждан на дороговизну медикаментов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщаетминистерства здравоохранения Молдовы.

Было отмечено, что все сообщения пациентов о дополнительных расходах на лечение будут рассматриваться на комиссии с участием представителей национальной медицинской страховой компании.

Кроме того, ведомство по охране здоровья предупреждает руководителей молдавских медицинских учреждений об обязательности постоянного контроля наличия в медицинских учреждениях всех необходимых лекарственных средств в соответствии с положениями национальных клинических протоколов.

Напомним что ранее, агентство по лекарствам и медицинским изделиям опровергло информацию о повышении цен на коронавирусные препараты в Молдове.