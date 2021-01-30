Туркменистан дал старт Международному году мира и доверия

В столице Туркменистана 29 января состоялась церемония открытия Международного года мира и доверия, провозглашённого ООН по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова. Участники мероприятия отметили значимость этого политического события для всеобщего мира и процветания, сообщает ИА CentralAsia.news.

В мероприятии приняли участие местные чиновники, зарубежные дипломаты и представители авторитетных международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Все они подчеркнули значимую роль Международного года мира и доверия в обеспечении глобальной стабильности, взаимопонимания между народами.

В рамках мероприятия были обозначены три основных направления, на которых следует сфокусироваться государствам в этом году:

укрепление международного права, утверждение главенствующей роли Организации Объединённых Наций в поддержании всеобщего мира; расширение процесса разоружения и предотвращение распространения оружия массового поражения; усиление борьбы с международным терроризмом и трансграничной преступностью.

Особое внимание также было уделено борьбе с пандемией коронавируса.

Кроме того, участники форума заявили о важной роли принципов туркменского нейтралитета в стабилизации ситуации в регионе и мире. Акцент был сделан на значимом вкладе Туркменистана в возрождение экономики Афганистана.

По итогам соответствующего форума была принята Дорожная карта проведения Международного года мира и доверия.