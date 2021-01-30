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В столице Республики Таджикистан прошло заседание СНК ШОС

В столице Республики Таджикистан прошло заседание СНК ШОСВ столице Таджикистана 26–29 января прошло 1-е заседание Совета национальных координаторов стран-участниц ШОС под председательством центральноазиатской республики. Представители делегаций обсудили ряд проектов и документов, сообщает пресс-служба таджикского дипведомства.

В первую очередь чиновники затронули план мероприятий, которые будут организованы в этом году в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в частности был обсуждён ход подготовки к заседанию совета глав государств-членов организации. Данное мероприятие состоится 16–17 сентября.

Делегации также одобрили программу партнёрства между внешнеполитическими ведомствами соответствующих государств. Особое внимание было уделено новому ротационному циклу постоянно действующих органов ШОС с начала следующего года.

Напомним, что основная миссия СНК ШОС — обеспечить эффективное взаимодействие между ведомствами стран-участниц соответствующей организации.

Председательство ШОС перешло Таджикистану от России. Ранее республика председательствовала в совете глав государств-членов ШОС в 2008 и 2014 годах. Предыдущее заседание СГГ ШОС состоялось 10 ноября 2020 года. На нём президент Эмомали Рахмон предложил создать в Душанбе Антинаркотический центр организации.





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